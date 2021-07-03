В России разворачивают дополнительные мощности для производства вакцины «ЭпиВакКорона»
Выпуск вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в России наращивается, с июля используют дополнительные площадки в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом 2 июля сообщил журналистам директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, пишет Regnum.
«Вакцина производится уже не только на площадках «Вектора» и «Вектор-Биальгам». Начиная с июля подключаются площадки «Герофарм» в Санкт-Петербурге, в Москве для того, чтобы увеличить объём вакцины, доступный для населения», – сказал он.
Ранее в центре «Вектор» заявили, что очередная отгрузка вакцины «ЭпиВакКорона» в объёме 750 тысяч доз ожидается в начале следующей недели. Уточнялось, что на сегодняшний день в России произведено более 3,4 миллиона доз препарата, из них в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз.
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