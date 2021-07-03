X Калкинские чтения прошли в Пскове

14:40, 03 июля 2021, ПАИ

В Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошли очередные Калкинские чтения – X Международная научно-историческая конференция «Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы её участников». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

Эта конференция проводится в Пскове раз в два года начиная с 2003 года. С 2007 года по инициативе участников конференции ей присвоено наименование «Калкинские чтения» в честь краеведа, исследователя Гражданской войны (Белого движения), журналиста, публициста Олега Калкина, который был инициатором и организатором первых конференций.

Калкинские чтения в Пскове – это совместное мероприятие управления культуры администрации Пскова, Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва, Псковского археологического центра, псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, военно-исторического клуба «Кольчуга» и редакции журнала «Михайлов день».

Цель этих чтений – гражданское примирение через поиск исторической правды и опровержение псевдонаучных трактовок Гражданской войны.

Калкинские чтения в Пскове традиционно собирают исследователей из разных городов России и зарубежных стран. Например, в этот раз в чтениях по видеосвязи участвовал исследователь морской истории и Белого движения в Эстонии Пееду Саммалсоо из Таллина (Эстония) с докладом «Наровская речная флотилия Северо-Западной армии в 1919 году», отметили в библиотеке.

Все доклады X Калкинских чтений записаны на видео и будут опубликованы в группе Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва во «ВКонтакте» и на канале этой библиотеке в YouTube.

Отмечается, что сегодня участники Калкинских чтений отправились с экскурсией на Талабские острова, где они посетят церковь Святителя Николая и келью старца Николая Гурьянова на острове имени Залита, возложат цветы к поклонному кресту, побывают в церкви Петра и Павла на острове имени Белова.