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Псковские спасатели напомнили о мерах безопасности во время катания на маломерных судах

Необходимо помнить, что катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил безопасности, так как их нарушение может повлечь за собой трагедию, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Все находящиеся на плавсредстве должны надеть (иметь) спасательные жилеты. В случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и ориентир для спасателей.

Движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного фарватера или хода по правой стороне водоёма по ходу движения не далее 20 метров от берега. Не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников. 

«Категорически запрещается вставать на борт и сидения при посадке, допускать перегруз плавсредства, выходить на плавсредстве при силе ветра более 10 м/с баллов, а на незначительных водоёмах – свыше 15 м/с, а также управлять плавсредствам, не имея соответствующих документов, пользоваться им лицам в нетрезвом состоянии, ночью, во время движения перевешиваться за борт и сидеть на нём», – пояснили в пресс-службе.

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