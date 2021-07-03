Псковские спасатели напомнили о мерах безопасности во время катания на маломерных судах

18:47, 03 июля 2021, ПАИ

Необходимо помнить, что катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил безопасности, так как их нарушение может повлечь за собой трагедию, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Все находящиеся на плавсредстве должны надеть (иметь) спасательные жилеты. В случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и ориентир для спасателей.

Движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного фарватера или хода по правой стороне водоёма по ходу движения не далее 20 метров от берега. Не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников.

«Категорически запрещается вставать на борт и сидения при посадке, допускать перегруз плавсредства, выходить на плавсредстве при силе ветра более 10 м/с баллов, а на незначительных водоёмах – свыше 15 м/с, а также управлять плавсредствам, не имея соответствующих документов, пользоваться им лицам в нетрезвом состоянии, ночью, во время движения перевешиваться за борт и сидеть на нём», – пояснили в пресс-службе.