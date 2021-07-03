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Происшествия

В Петербурге задержали курьера, торгующего поддельными ПРЦ-тестами

Сотрудники Центра «Э» ГУ МВД РФ задержали в Центральном районе Петербурга курьера, который торговал медсправками, связанными с коронавирусом, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на полицейский главк города. 31-летнего мужчину задержали «в ходе реализации оперативной информации» накануне около четырёх часов дня возле станции метро «Площадь Александра Невского».

«По версии правоохранителей, он «посредством курьерских услуг занимался реализацией поддельных медицинских справок, связанных с коронавирусной инфекцией». Поддельный ПЦР-тест, например, можно было купить за полторы тысячи рублей», – пишет издание.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). На допросе мужчина сказал, что был только курьером, при этом продажу справок не отрицает.

 

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