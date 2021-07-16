Пьяный мужчина сделал ложный вызов экстренных служб в Пустошкинскую администрацию

12:24, 16 июля 2021, ПАИ

16 июля пьяный мужчина сделал ложный вызов пожарных в Пустошкинскую администрацию, сообщает корреспондент газеты «Вперед».

На место происшествия к зданию Пустошкинской администрации прибыли две пожарные машины. После обследования здания выяснилось, что вызов был ложным.

На данный момент сотрудники полиции уже установили личность мужчины, сообщившего о пожаре. Он доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.