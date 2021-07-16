Пьяный мужчина сделал ложный вызов экстренных служб в Пустошкинскую администрацию
16 июля пьяный мужчина сделал ложный вызов пожарных в Пустошкинскую администрацию, сообщает корреспондент газеты «Вперед».
На место происшествия к зданию Пустошкинской администрации прибыли две пожарные машины. После обследования здания выяснилось, что вызов был ложным.
На данный момент сотрудники полиции уже установили личность мужчины, сообщившего о пожаре. Он доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
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