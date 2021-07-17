80-летие создания Чудской флотилии отметили в Гдове
В Гдовской районной библиотеке состоялось заседание клуба «Поиск», посвященное 80-летию создания Чудской флотилии и боев за Гдов в июле 1941 года. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».
Открыл мероприятие командир поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга. Он выступил с докладом с уточненными данными о боях за Гдов в первые дни войны.
Были названы ранее неизвестные имена 13 погибших бойцов группы 83 БАО, которые под командованием капитана Баркова на левом берегу Либевица у деревни Залюбовье уничтожили 4 вражеских танка, несколько автомашин с пехотой и несколько мотоциклов. Это на день задержало продвижение фашистов и дало возможность эвакуировать аэродром в посёлке Чернево.
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