80-летие создания Чудской флотилии отметили в Гдове

15:16, 16 июля 2021, ПАИ

В Гдовской районной библиотеке состоялось заседание клуба «Поиск», посвященное 80-летию создания Чудской флотилии и боев за Гдов в июле 1941 года. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

Открыл мероприятие командир поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга. Он выступил с докладом с уточненными данными о боях за Гдов в первые дни войны.

Были названы ранее неизвестные имена 13 погибших бойцов группы 83 БАО, которые под командованием капитана Баркова на левом берегу Либевица у деревни Залюбовье уничтожили 4 вражеских танка, несколько автомашин с пехотой и несколько мотоциклов. Это на день задержало продвижение фашистов и дало возможность эвакуировать аэродром в посёлке Чернево.