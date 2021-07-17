Работы на 29 объектах будут вестись во время отключения водоснабжения в Пскове

16:04, 16 июля 2021, ПАИ

На период отключения водоснабжения 17 июля МП «Горводоканал» города Пскова запланировало масштабные работы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области,

Напомним, горячую и холодную воду выключат в связи с ремонтом и заменой оборудования на работающих сооружениях и сетях водоснабжения и водоотведения. Работы будут проводиться на 29 объектах города с привлечением 155 специалистов «Горводоканала» и 26 единиц специальной техники.

В связи с этим в полночь 17 июля вода из кранов горожан течь перестанет. Подача воды возобновится через сутки - в 0:00 18 июля.

Для проведения аварийных ремонтно-восстановительных работ составлен План организационных мероприятий, создан оперативный штаб. Будет организован подвоз воды к медицинские учреждения города и в некоторые микрорайоны по заявкам управляющих компаний. Общепиту рекомендовано приостановить деятельность в этот день.