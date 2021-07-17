Псковский общепит попросили приостановить работу 17 июля

15:55, 16 июля 2021, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области предупредило организации общественного питания о необходимости приостановить работу на период остановки водоснабжения 17 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, это необходимо в целях недопущения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

В соответствии с требованиями СанПиНа общепит должен быть оборудован исправными системами холодного и горячего водоснабжения. При остановке подачи воды на предприятии отсутствуют условия, обеспечивающие производство безопасной пищевой продукции, соблюдение правил гигиены персоналом и посетителями учреждения.

Как сутки без воды будет жить город и какие заведения общепита продолжат работу, узнала «Псковская правда».