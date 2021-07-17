Количество краж уменьшилось в Пскове

17:54, 16 июля 2021, ПАИ

В Пскове заметно уменьшилось количество краж. Об этом заявил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин в ходе координационного совещания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Сергей Сурин отметил, что основная доля преступлений приходится на сферу незаконного оборота наркотиков и краж с использованием IT-технологий. В целом в этом году наблюдается значительное снижение этих видов преступлений. Так, количество выявленных краж снизилось с 217 до 127. При этом до 30 % выросла раскрываемость данного вида преступлений.

Что касается административных правонарушений, то за прошедший месяц было составлено 399 протоколов за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, десять – за распитие спиртного, два – за неуплату административных штрафов. Кроме того, было оштрафовано 1 711 водителей, задержано в нетрезвом виде 56 водителей, изъято 1 820 литров алкогольной несертифицированной продукции.

На вопрос о пресечении действий мошенников, представляющихся социальными работниками, врачами и сотрудниками коммунальных служб, начальник Сергей Сурин ответил, что с начала года таких случаев практически не зафиксировано.

Также он сообщил, что в настоящий момент УМВД активно реализует мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В течение прошлого месяца составлено 313 протоколов за нарушения в данной сфере.

Также в ходе координационного совещания прозвучала информация о дорожно-транспортной обстановке за первое полугодие. С начала года на улицах и дорогах Пскова в результате ДТП погиб один человек, пострадали в дорожных авариях девять детей в возрасте до 16 лет. За этот период времени было составлено около тысячи административных материалов, в том числе 183 – в отношении нетрезвых водителей, 187 – за повторное вождение в пьяном виде.