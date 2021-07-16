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Псковский детский фонд отчитался о работе за полгода

Псковский детский фонд отчитался о работе за полгода. Фото belgdf.ru

Псковский детский фонд составил отчёт о работе за последние шесть месяцев. За полгода Псковским областным отделением Российского детского фонда оказана адресная помощь 1 400 детям из нуждающихся семей.

186 раз за первое полугодие фондом оказывалась различная помощь (одежда и обувь, мебель, компьютеры и бытовая техника, строительные материалы, школьные принадлежности, сельскохозяйственный инвентарь, дезинфицирующие средства, спортивный инвентарь, игрушки и сладости) детским учреждениям области.
476 малообеспеченных семей получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда.
Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказана вещевая помощь почти на 3 млн рублей.

Псковский детский фонд организовал и воплотил в жизнь такие проекты, как «Семейный очаг», «Костюмы для бобрят», «Навигатор в мире профессии», «Щедрый склад». Кроме этих значимых проектов фонд реализует постоянно действующие программы «Тёплый дом», «Студент-сирота», «Экстренная социальная помощь», «Дети-инвалиды», «Одарённые дети». На проекты и программы фонд израсходовал за полгода почти 15 млн рублей.

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