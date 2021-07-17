Себеж отмечает День освобождения от фашистско-немецких захватчиков

12:54, 17 июля 2021, ПАИ

Празднование Дня освобождения города Себежа началось с молебна на Замковое горе. У памятного знака, установленного в честь 600-летия Себежа у святого источника, состоялась встреча городского клуба полковников. Торжественный митинг, посвящённый 77-й годовщине освобождения города Себежа от немецко-фашистских захватчиков, открыла первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«От имени губернатора Михаила Ведерникова, администрации, всех добрых людей я передаю вам слова благодарности, уважаемые ветераны. Мы очень сожалеем, что сегодня в ваших рядах не так много тех, кто может прийти на эту площадь, на этот праздник. Мы понимаем, что нужно было сделать вам 77 лет тому назад для того, чтобы мы сегодня смогли собраться», – сказала она.

К поздравлениям присоединился депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Козловский.

«Я поздравляю всех с днём освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня мы вспоминаем и чтим наших героев, которые воевали, которые пали во время Великой Отечественной войны. Вспоминаем тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, и выражаем слова благодарности тем, кто отстраивал заново наши города и сёла. Желаем долгих лет жизни и здоровья нашим ветеранам!» – добавил секретарь Псковского регионального отделения ЕР.

«Уважаемые ветераны, земляки, гости города! Сегодня много слов было сказано в адрес себежан, которые дали нам право на жизнь. Все мы знаем и помним, что на территории Себежского района шли бои важнейшего значения. Две линии фронта, семь армий плюс партизанские отряды. Имена 14 героев Советского Союза, уроженцев Себежа, начертаны здесь, у стелы. Мне посчастливилось лично быть знакомым с людьми, которые сегодня являются живой историей. Я желаю счастья и здоровья всем ветеранам!» – поздравил земляков Леонид Курсенков, глава Себежского района.