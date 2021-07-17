Проблему распространения АЧС в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция по проблеме распространения африканской чумы свиней на территории Псковской области.
Для вас мы узнали, что:
- в пяти районах Псковской области введён режим чрезвычайной ситуации в связи с АЧС;
- разносчиками АЧС в регионе становятся не только дикие кабаны, но и люди;
- ведётся проверка по поводу занесения АЧС в крупное хозяйство в Порховском районе;
- более 30 тысяч свиней уничтожат в Псковской области из-за вспышки чумы;
- в лесах региона придётся пристрелить 1,5 тысячи диких кабанов;
- причины распространения – грубое нарушение правил содержания свиней в домашних хозяйствах и аномальная жара;
- некоторые владельцы личных подсобных хозяйств скрывают факты заболевания животных;
- в Порховском районе в оврагах обнаружены выброшенные трупы домашних свиней, заражённых АЧС;
- в Псковской области действует программа замены свиней другими видами животных.
Комментарии: 0 Обсудить >>>