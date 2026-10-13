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Общество

В Общественной палате предложили удваивать пенсию россиянам с 70 лет

Фиксированную выплату к страховой пенсии по старости следует удваивать с 70 лет, а не с 80, как сейчас. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, сообщает ТАСС.

Фото: ПАИ

По мнению Гриба, с возрастом у пенсионеров увеличиваются расходы на лекарства, санаторно-курортное лечение и поддержание здоровья. Поэтому повышать выплаты, считает он, нужно на десять лет раньше.

Сейчас фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически удваивается при достижении 80 лет. С 1 января 2026 года ее базовый размер составляет 9 584,69 рубля в месяц. После повышения пенсионер получает 19 169,38 рубля. Увеличенная выплата назначается пожизненно.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2027 году страховые пенсии планируют индексировать дважды: в феврале – на уровень инфляции, прогнозируемый на отметке 6,8 %, а в апреле – еще на 3,3 %.

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