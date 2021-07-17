Лесной пожар тушат в Гдовском районе
Лесной пожар тушат недалеко от деревни Заборовье Гдовского района, сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».
Сообщение о возгорании поступило 17 июля около 15:00. Площадь пожара достигла примерно 2 га. В ликвидации пожара задействованы сотрудники лесной охраны.
Напоминаем, что на территории Псковской области введён особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать лесные массивы, разведить огонь на землях лесного фонда и прилегающих к лесу территориях населённых пунктов, разводить костры, жечь сухую растительности.
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