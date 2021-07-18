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Какие важные для Пскова работы выполнены за время отключения воды

Какие важные для Пскова работы выполнены за время отключения воды, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В соответствии с решением и согласованием администрацией Пскова проведения аварийно-восстановительных работ в сооружениях и сетях водоснабжения и водоотведения, а также на основании федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (статья 21, пункт 1, подпункт 1 и пункт 3, подпункт 7) в Пскове было остановлено водоснабжение 17 июля 2021 года с 00:00 часов.

Длительный период отключения связан с тем, что службам горводоканала необходимо было провести множество работ, основное – это опорожнить систему водоснабжения, чтобы она была без воды, без давления; на это уходит большая часть времени. Около 10 часов необходимо на то, чтобы опорожнить систему. Начиная с 00:00 17 июля службы ждали, когда вода уйдёт из основных магистралей. После этого начали работы по замене задвижек и решения нештатных аварийных ситуаций. На балансе обслуживания горводоканала более 370 км сетей водоснабжения, 340 км сетей водоотведения, 43 водонасосные станции, 24 канализационно-насосные станции – всё это работает в едином цикле водоснабжения и водоотведения, уточнили в пресс-службе.

Капремонт систем не производился никогда. В связи с этим было выявлено, что достаточно большое количество запорной арматуры оказалось в неудовлетворительном состоянии. В случае каких-то нештатных ситуаций система не сможет локализовать аварию, не говоря о том, чтобы её ликвидировать и восстановить работоспособность предприятия. При такой мощной однократной работе впоследствии местами горводоканал сможет вообще не отключать воду в случае аварий, либо это будет минимизировано по времени и по неудобствам в будущем.

Отмечается, что главной задачей ремонтных работ стала замена основной запорной арматуры на станции второго подъёма, откуда вода полностью поступает в город. Основные задвижки там не работали, из-за чего горводоканал не мог перекрыть воду даже в районах города.

На сегодняшний день горводоканал произвёл замену запорной арматуры на станции второго подъёма, сделал ремонт на разных участках сети, заменил элементы сетей, находящихся в эксплуатации около 40 лет.

Работы проводились на 29 объектах города с привлечением 155 специалистов МП Пскова «Горводоканал» и 26 единиц специальной техники.

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