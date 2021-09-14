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Общество

Псковских школьников приглашают на «Финатлон для старшеклассников»

Открыта регистрация на «Финатлон для старшеклассников» — XVII Всероссийскую олимпиаду по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников на 2021/2022 учебный год.

Обязательное преподавание финансовой грамотности закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования Приказом Министерства просвещения от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

Сроки регистрации: до 5 декабря 2021 года.

Участие в олимпиаде — это, прежде всего, ценный опыт, проба своих сил, новые знания и интересные знакомства. Победители и призеры олимпиады получают дипломы и свидетельства, призы и памятные подарки. Финалисты Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг получают возможность посетить Государственную Думу, Совет Федерации, Московскую биржу, головной офис Сбербанка России — Музей денег. Победителями становятся сильнейшие, но каждый участник приобретает знания, необходимые не только в профессии финансиста, но и в жизни — ведь мы живем в рыночной экономике и являемся потребителями товаров и услуг.

Подробности — на сайте fin-olimp.ru.

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