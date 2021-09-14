Приём граждан проведёт прокурор Псковской области в Куньинском районе и Великих Луках

23:47, 14 сентября 2021, ПАИ

Прокурор Псковской области Иван Грибов примет граждан в Куньинском районе и Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

15 сентября в 15:00 приём граждан пройдёт в здании прокуратуры Великих Лук по адресу: Октябрьский проспект, 55. В этот же день встреча с гражданами состоится в 16:30 в здании прокуратуры Куньинского района по адресу: Кунья, улица Дзержинского, 41.

Для встречи с прокурором области необходимо в указанное время подойти в прокуратуру города с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.