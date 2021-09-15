Печь и 6 бидонов украл мужчина из бани в Дедовичском районе

12:10, 15 сентября 2021, ПАИ

В Дедовичском районе 31-летний мужчина украл из бани шесть металлических бидонов и печь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

О краже в дежурную часть МО МВД России «Дедовичский» сообщил 45-летний местный житель. Он пояснил, что кто-то проник на его участок в деревне Александровка Дедовичского района, взломал дверь и проник в помещение, откуда украл банную печь и 6 металлических бидонов. Ущерб потерпевшему составил 8 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастное к краже имущества. Им оказался 31-летний молодой человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, расследование продолжается.