В псковском облизбиркоме оценивают готовность к выборам как высокую

12:14, 15 сентября 2021, ПАИ

«Мы оцениваем готовность к выборам как высокую», - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 сентября.

Он отметил, что сейчас идет выдача бюллетеней в участковые избирательные комиссии, проверка и наладка видеокамер на участках.

Избирательные участки 17 сентября откроются в 8:00 и будут работать до 20:00. По такому же графику они будут функционировать 18 и 19 сентября, напомнил Игорь Сопов.

Он заметил, что в Псковской области не используется электронное дистанционное голосование, поэтому выездным надомным голосованием можно воспользоваться только в случае серьезной болезни или ухода за больным человеком. Сбор заявлений для голосования на дому закончится в 14:00 19 сентября. Достаточно будет телефонного звонка в УИК.