В псковском облизбиркоме оценивают готовность к выборам как высокую
«Мы оцениваем готовность к выборам как высокую», - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 сентября.
Он отметил, что сейчас идет выдача бюллетеней в участковые избирательные комиссии, проверка и наладка видеокамер на участках.
Избирательные участки 17 сентября откроются в 8:00 и будут работать до 20:00. По такому же графику они будут функционировать 18 и 19 сентября, напомнил Игорь Сопов.
Он заметил, что в Псковской области не используется электронное дистанционное голосование, поэтому выездным надомным голосованием можно воспользоваться только в случае серьезной болезни или ухода за больным человеком. Сбор заявлений для голосования на дому закончится в 14:00 19 сентября. Достаточно будет телефонного звонка в УИК.
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