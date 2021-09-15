Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

В псковском облизбиркоме оценивают готовность к выборам как высокую

«Мы оцениваем готовность к выборам как высокую», - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 сентября.

Он отметил, что сейчас идет выдача бюллетеней в участковые избирательные комиссии, проверка и наладка видеокамер на участках.

Избирательные участки 17 сентября откроются в 8:00 и будут работать до 20:00. По такому же графику они будут функционировать 18 и 19 сентября, напомнил Игорь Сопов.

Он заметил, что в Псковской области не используется электронное дистанционное голосование, поэтому выездным надомным голосованием можно воспользоваться только в случае серьезной болезни или ухода за больным человеком. Сбор заявлений для голосования на дому закончится в 14:00 19 сентября. Достаточно будет телефонного звонка в УИК.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

15 сентября 2021

На выборах псковские избиратели получат 4-5 бюллетеней
15 сентября 2021

Как пройдет в Пскове трехдневное голосование, рассказывает в медиацентре ПАИ Игорь Сопов
11 сентября 2021

Целый ряд проблемных вопросов Псковской области обозначил губернатор на встрече с президентом
11 сентября 2021

70% медицинских и социальных работников привились от COVID-19 в Псковской области
11 сентября 2021

Владимир Путин провёл встречу с Михаилом Ведерниковым
11 сентября 2021

Псковская общественница высказалась на тему выборов в Госдуму РФ
10 сентября 2021

Член псковского общественного штаба по контролю за выборами прокомментировал слухи и мифы, тиражируемые в преддверии голосования
10 сентября 2021

Петицитарная система. Свежий выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...