В 10 раз вырос объем выявленной контрабанды денег в 2021 году

07:29, 16 сентября 2021, ПАИ

В январе – августе 2021 года выявлено незаконное перемещение наличных денег на сумму 1,4 млрд рублей — это в 10 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, тогда было 131 млн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

«В основном контрабандный провоз наличной валюты наблюдается через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России или обратно. Также фиксируется перемещение денежных инструментов, в частности дорожных чеков», - уточнили в ФТС.

В ведомстве связывают такое резкое увеличение объема незаконно перемещенных денег с выявленной деятельностью группы лиц. На протяжении длительного периода времени злоумышленники вывозили в Турцию наличные на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

Кроме того, по мнению экспертов, на увеличение незаконной перевозки валюты также могут влиять рост доли наличных в кошельках граждан, неопределенность из-за пандемии, цифровизация банковского сектора и эффективность контролирующих органов.