Псковичам рассказали, как проголосовать на дому

12:42, 16 сентября 2021, ПАИ

С 17 по 19 сентября на территории Пскова пройдут выборы депутатов в Государственную думу и Псковское областное Собрание. Пресс-служба администрации города рассказала, как проголосовать дома.

Голосование на избирательных участках проходит по месту прописки, и при его посещении необходимо взять паспорт. Если вы не сможете прийти на свой избирательный участок для голосования по уважительной причине, то вы имеете право проголосовать на дому.

До 14:00 19 сентября необходимо обратиться в участковую комиссию письменно, лично или по телефону, также можно передать новость через родственников.