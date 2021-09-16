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Общество

Псковичей приглашают побороться за премию «Гордость нации – 2021»

Продолжается прием заявок на соискание II Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации — 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Премия учреждена федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом народов России» совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Федерального агентства по делам национальностей.

Цель проекта — мотивация, а также повышение статуса и профессиональных компетенций лидеров и активистов общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики, преподавателей родных языков, журналистов и блогеров, мастеров народного творчества, руководителей и участников творческих коллективов и объединений.

Конкурсная комиссия определит 21 лауреата премии в семи номинациях. Победители награждаются дипломами, наградной статуэткой, фрачным знаком лауреата и материальным поощрением.

Срок приема документов — до 27 сентября 2021 года. Церемония награждения лауреатов будет приурочена ко Дню народного единства.

Подробная информация на сайте проекта: gordostnation.ru

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