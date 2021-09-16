В преддверии выборов сотрудники МЧС проверили избирательные участки в Псковской области
В преддверии выборов, которые состоятся 17 сентября, сотрудники регионального управления МЧС провели инспекционные визиты на избирательные участки, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время проверки большое внимание уделялось работе автоматических установок пожарной сигнализации, систем управления эвакуации людей во время пожара и наличию средств пожаротушения. Кроме того, сотрудники проверили возможность подъезда к зданиям и установки пожарной техники на случай возгорания.
С каждым руководителем и персоналом объекта были проведены профилактические беседы о мерах безопасности.
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