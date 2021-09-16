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Политика

Александр Козловский: Реконструкция электросетевого комплекса ожидается в Псковской области в ближайшее время

Фото: пресс-центр ЕР

В Псковской области назрела острая необходимость модернизации электросетевого комплекса,  отметил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

По его словам, в последнее время в результате непогоды - снегопадов, ледяного дождя, ветра и ливней - на территории региона достаточно часто происходили отключения электроэнергии. Так, этим летом некоторые населенные пункты на юге области оставались без электричества до десяти дней. «Имеют место факты, когда оно отключается чуть ли не от каждого дуновения ветра. Десятки раз в день свет отключается, и неизвестно, на несколько минут или на несколько часов, И здесь уже острая необходимость возникла по реконструкции сетей», - сказал депутат.

Деньги на эти цели, по его словам, нужны «громадные» - свыше 5 млрд рублей.

«Региону это просто не потянуть. Также надо понимать, что регион не может вкладывать средства в реконструкцию чужого хозяйства, поэтому назревает совместный проект с энергетиками. Надеюсь, реконструкция электросетевого комплекса начнется в 2022 году и в течение четырех лет электросетевое хозяйство будет приведено в порядок, - пояснил Александр Козловский. - Это распределительные сети, опоры наружного освещения, провода, трансформаторные подстанции. Тысячи километров линий электропередач необходимо будет заменить».

Александр Козловский добавил, что замене будут подлежать и те объекты, которые были введены в эксплуатацию в 60-х - 70-х годах. «С одной стороны, их использование - подтверждение надежности советской техники, а с другой - сколько у нас руки не доходили до их модернизации!» - подчеркнул он. Александр Козловский выразил надежду, что этот масштабный проект будет в ближайшее время запущен и позволит кардинально повысить надежность электроснабжения на территории Псковской области.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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