Главные особенности губернаторства Михаила Ведерникова назвали ведущие «Псковского телеграма»
17 сентября исполнится три года губернаторства в Псковской области Михаила Ведерникова. В очередной выпуске проекта «Псковский телеграм» ведущие обсудили главные особенности работы главы региона.
В частности, среди них были названы высокая информационная открытость, работа при неблагоприятных условиях и вызовах пандемии коронавируса, а также крайне высокая плотность запущенных и уже реализованных в Псковской области проектов.
Подробнее о трехлетии работы Михаила Ведерникова губернатором Псковской области читайте 17 сентября в аналитической статье «Пятилетка за три года» главного редактора «Псковской правды» Максима Андреева.
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16 сентября 2021
Главные особенности губернаторства Михаила Ведерникова назвали ведущие «Псковского телеграма»