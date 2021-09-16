Главные особенности губернаторства Михаила Ведерникова назвали ведущие «Псковского телеграма»

17:42, 16 сентября 2021, ПАИ

17 сентября исполнится три года губернаторства в Псковской области Михаила Ведерникова. В очередной выпуске проекта «Псковский телеграм» ведущие обсудили главные особенности работы главы региона.

В частности, среди них были названы высокая информационная открытость, работа при неблагоприятных условиях и вызовах пандемии коронавируса, а также крайне высокая плотность запущенных и уже реализованных в Псковской области проектов.

Подробнее о трехлетии работы Михаила Ведерникова губернатором Псковской области читайте 17 сентября в аналитической статье «Пятилетка за три года» главного редактора «Псковской правды» Максима Андреева.