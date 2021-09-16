Медиафорум пройдет в Пскове во второй половине ноября
Проведение медиафорума в Пскове во второй половине ноября анонсировал советник губернатора по информационной политике Антон Сергеев в эфире программы «Псковский телеграм».
Медиафорум пройдет одним днем и соберет порядка 100-150 участников, отметил Антон Сергеев. По его словам, работа форума будет идти в шести ключевых секциях. К участию в мероприятии приглашены федеральные эксперты. Сам форум ориентирован на практические нужды журналистов и редакций.
Отметим, что это будет III Медиафорум в Псковской области. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.
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