С «пятилеткой за три года» сравнил эксперт первую половину губернаторского срока Михаила Ведерникова

09:20, 17 сентября 2021, ПАИ

Можно утверждать, что с сентября 2018 года, когда состоялась инаугурация Михаила Ведерникова в должности губернатора Псковской области, регион пережил «пятилетку за три года». Об этом главный редактор «Псковской правды» Максим Андреев говорит в одноименной статье, посвященной итогам работы главы региона в 2018-2021 годах.

Автор отмечает, что, набрав на выборах в сентябре 2018 года в пять с лишним раз больше голосов, чем ближайший конкурент, Михаил Ведерников «смог уверенно выстраивать работу в регионе, не оглядываясь без особой нужды на историю конфликтов и переплетение интересов региональных групп влияния».

Кроме того, новый губернатор выстроил хорошие отношения с федеральным центром. Это также позволило ему «уверенно чувствовать себя в общении с различными политическими силами».