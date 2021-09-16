«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Все о том, как проголосовать псковичам
С 17 по 19 сентября в регионе пройдут выборы депутатов в Государственную Думу и Псковское областное Собрание. Как будут работать избирательные участки? Как добраться до своего участка маломобильным псковичам? Как и кому можно проголосовать на дому? Где посмотреть видеотрансляцию с выборов? Об этом в новом выпуске программы от 16 сентября.
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