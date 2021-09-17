День секретаря отмечается в России сегодня
17 сентября в России отмечается День секретаря. Учредить праздник предложила инициативная группа секретарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми и редакция журнала «Секрет@рь.RU», пишет calend.ru.
Праздник отмечается в третью пятницу сентября. Секретари уже давно перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников, которые обеспечивают бесперебойное функционирование офиса.
Согласно некоторым данным, в России порядка миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников руководителей. Все они трудятся по 8-12 часов в день.
В XIX веке в России к секретарям предъявляли малые требования. Как писал Антон Чехов, нужно было лишь уметь писать правильного. Никакого образования не требовалось.
В США существует целая неделя офисного работника – последняя неделя апреля, а Днём секретаря считается среда праздничной недели. Международный день секретаря отмечается в среду последней полной недели апреля.
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