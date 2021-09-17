День секретаря отмечается в России сегодня

08:30, 17 сентября 2021, ПАИ

17 сентября в России отмечается День секретаря. Учредить праздник предложила инициативная группа секретарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми и редакция журнала «Секрет@рь.RU», пишет calend.ru.

Праздник отмечается в третью пятницу сентября. Секретари уже давно перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников, которые обеспечивают бесперебойное функционирование офиса.

Согласно некоторым данным, в России порядка миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников руководителей. Все они трудятся по 8-12 часов в день.

В XIX веке в России к секретарям предъявляли малые требования. Как писал Антон Чехов, нужно было лишь уметь писать правильного. Никакого образования не требовалось.

В США существует целая неделя офисного работника – последняя неделя апреля, а Днём секретаря считается среда праздничной недели. Международный день секретаря отмечается в среду последней полной недели апреля.