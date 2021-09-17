Михаил Ведерников ознакомился с работой молодежного УИКа в Пскове

11:20, 17 сентября 2021, ПАИ

17 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил участок для голосования №78 (МБУ «Псковский городской молодежный центр»), сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Главе региона показали, как организован процесс голосования на участке. Здесь работает 11 человек посменно (по 4 человека) до 35 лет. Сегодня здесь проголосовали уже более 100 человек. В составе комиссии — опытные ребята, которые профессионально работают уже не первый год. Также на участке задействованы волонтёры, они помогают в проведении выборов.

Губернатор пожелал всем успехов.

Перед этим глава региона принял участие в голосовании на участке № 72 и отметил, что от выбора каждого жителя Псковской области зависит, как регион будет развиваться ближайшие несколько лет.

Напомним, в Псковской области стартовали трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания, они продлятся по 19 сентября. Работает Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове.

Избиратели получают на руки 4-5 бюллетеней. Два из них – по Госдуме и два – по Псковскому областному Собранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.

На избирательных участках обеспечены меры безопасности: гражданам выдают СИЗы и одноразовые ручки. Перед входом осуществляется термометрия. Потоки на вход и выход с участков разделены. Из-за ситуации с коронавирусом голосование проходит в течение трёх дней, что помогает избежать массового скопления людей.

В Псковской области на выборах работают 1665 наблюдателей. Кроме того, в регион приехали иностранные эксперты из Германии, Испании, Новой Зеландии для наблюдения за выборами.

Избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения, они работают круглосуточно и записывают весь процесс голосования. Видеотрансляция с участков доступна всем желающим в общественных штабах по наблюдению, они есть в каждом регионе, в том числе и в Псковской области.