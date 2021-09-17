Избирательная кампания - 2021 высококонкурентна – эксперт

11:18, 17 сентября 2021, ПАИ

По всей стране наблюдается высокий интерес людей к выборам. Это вызвано большой конкуренцией, уверен сенатор Сергей Перминов.

«В нынешней кампании участвует значительно большее количество партий. Когда кандидаты выдвигались и проходила процедура их регистрации, практически не было отказов в регистрации кандидатам-одномандатникам от партий, самовыдвиженцам, не было отказов в регистрации списков. В целом кампания носит высококонкурентный характер, и следствием этой высокой конкуренции является интерес избирателя к тому, чтобы определить для себя своего кандидата, который впоследствии станет депутатом», - подчеркнул Сергей Перминов.

Он отметил, что серьёзных нарушений на выборах пока не выявлено.

«Что касается организации самой процедуры голосования, то комиссии оснащены всем необходимым с точки зрения обеспечения антиковидной безопасности. Система готова на 100%, что на открытии мы и увидели», — рассказал он.