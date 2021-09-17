107 случаев COVID-19 подтвердились в Псковской области за сутки

11:43, 17 сентября 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области подтвердились 48 568 случаев заражения коронавирусом, в том числе 107 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

От болезни умерли 730 пациентов медучреждений области, за сутки количество смертей увеличилось на 4. В регионе выздоровели 42 020 человек, из них 99 — за минувшие 24 часа.

На данный момент в Псковской области проведено 522 350 исследований на COVID-19.