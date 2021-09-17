Юрий Сорокин: Выборы — наш гражданский долг

12:48, 17 сентября 2021, ПАИ

Утром 17 сентября проголосовал депутат Псковского областного собрания Юрий Сорокин вместе с супругой. Свой голос Сорокин отдал в избирательном участке школы №4.

После голосования Юрий Сорокин поделился с корреспондентами, что считает выборы гражданским долгом для высказывания своей позиции. Это хорошая возможность для каждого гражданина выбрать нужную партию с нужными кандидатами.

«Я думаю, что в этом году когда мы впервые делаем эксперимент альтернативного голосования, это полезное для всех мероприятие, потому что у всех дни распределены и теперь у нас есть возможность прийти в пятницу, субботу или в воскресение. Это, я уверен, облегчает построить свои планы на выходные дни. Вот я сегодня выбрал пятницу и в воскресение я буду свободен, буду отдыхать, ждать результатов выборов.» - поделился Сорокин.