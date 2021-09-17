Игорь Дитрих: Голосовать нужно на каждых выборах

13:20, 17 сентября 2021, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы Игорь Дитрих проголосовал в здании Сельского дома культуры в деревне Родина.

Дитрих напомнил гражданам о том, что участие в политической жизни страны очень важно для каждого. Для процветания и развития необходимо выбрать достойную партию и кандидата, который не допустит ошибок прошлого.

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«Я считаю, что голосовать нужно обязательно на каждых выборах. Мы, к сожалению, помним, что было у нас в стране 30 лет назад. Когда-то мы всей страной проголосовали за не очень хорошие вещи, которые стараемся исправить уже в наше время», - поясняет депутат.