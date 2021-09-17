Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области в ночь на 18 сентября
18 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области: ночью +1…+6 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Днем ожидается +10…+15 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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