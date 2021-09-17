Федор Постнов призвал псковичей не оставаться в стороне и присоединиться к голосованию
Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Федор Постнов принял участие в голосовании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
«Я всегда хожу на выборы. Это моя гражданская позиция, мое право. Прошу каждого жителя не оставаться в стороне и присоединиться к выборному процессу», - отметил депутат.
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