Федор Постнов призвал псковичей не оставаться в стороне и присоединиться к голосованию

16:35, 17 сентября 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Федор Постнов принял участие в голосовании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Я всегда хожу на выборы. Это моя гражданская позиция, мое право. Прошу каждого жителя не оставаться в стороне и присоединиться к выборному процессу», - отметил депутат.