58-летний мужчина ушел в лес и не вернулся в Псковском районе
В Псковской области пропал 58-летний Алексей Васильев. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Псковской области.
Мужчина проживал в деревне Рассамухино Псковского района. 16 сентября он ушел в лес и не вернулся.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Был одет в синюю куртку, синие джинсы, резиновые сапоги.
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