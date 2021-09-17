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Происшествия

58-летний мужчина ушел в лес и не вернулся в Псковском районе

В Псковской области пропал 58-летний Алексей Васильев. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Псковской области.

Мужчина проживал в деревне Рассамухино Псковского района. 16 сентября он ушел в лес и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в синюю куртку, синие джинсы, резиновые сапоги.

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52

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