Три университетских класса открылись сегодня на базе ПсковГУ

17:34, 17 сентября 2021, ПАИ

Три образовательных проекта университетских классов запустились сегодня на базе Псковского государственного университета. Такое соглашение подписали вуз, учреждения образования Пскова и Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Работа университетских профильных классов будет способствовать выявлению и поддержке школьников, мотивированных к профессиям врача, педагога, социального работника, подготовке педагогических кадров для образовательных организаций района.



В рамках проекта работу начнут «Медицинский класс» на базе псковского Гуманитарного лицея, «Гуманитарный класс» на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии и «Социально-педагогический класс» на базе школ Палкинского района.



- Уникальной этой программы в том, что она нацелена не на лекционный курс, а на то, чтобы ребята смогли испытать всё на себе: потрогать, пощупать, понюхать. Всё будет направлено на постижение детьми будущей профессии, - отметила директор института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ, руководитель проекта «Медицинский класс» Нина Бугеро. - Надеюсь, что ребята, которые будут с нами в этом году, обязательно выступят на Дне науки, чтобы мы уже сейчас вовлекли их в эту интересную научную сферу».



- Очень хочу, чтобы мы и дальше пошли таким же совместным путём, - отмечает директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко. - Потому что очень важно идти друг другу навстречу и понимать, какой специалист сегодня нужен. Проект на сегодняшний день многофункциональный, многозадачный, многоярусный, и он может вывести нас на воспитание интеллектуальной элиты региона.

Стороны отметили, что палкинский университетский класс отличается от псковских – он охватывает сразу несколько школ, работа будет строиться в разных форматах, в том числе и в онлайне. Уклон будет сделан на подготовку к ЕГЭ и на профориентацию.



Актуальность создания университетских профильных классов в городе Пскове и в районных школах Псковской области связана с реализацией стратегических задач, отраженных в национальном проекте «Образование», федеральном проекте «Учитель будущего», программе «Земский учитель». Деятельность университетских классов направлена на организацию работы с одаренными детьми, развитие исследовательских компетентностей учащихся.

