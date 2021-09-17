Арсенал боеприпасов времен ВОВ обнаружен в Псковском районе
Арсенал боеприпасов времен ВОВ обнаружен в Псковском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
17 сентября в котловане на улице Балтийской сотрудниками подрядной организации обнаружены артиллерийские снаряды - 35 единиц.
Прибывшие на место спасатели идентифицировали артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны калибра 45 миллиметров в количестве 35 единиц.
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