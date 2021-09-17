Следователи изъяли спиртосодержащую продукцию сомнительного качества в Великих Луках

18:12, 17 сентября 2021, ПАИ

Следователи изъяли спиртосодержащую продукцию сомнительного качества в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК Росссии по Псковской области.

Следственными органами СУ СК России по Псковской области проведены обыски в рамках расследования уголовного дела о реализации спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Следователи и оперативники провели обыск в помещении автомастерской в Великих Луках и изъяли почти 300 бутылок алкогольной продукции, а также канистры со спиртосодержащей жидкостью. Общий объем изъятой продукции составил почти 200 литров.

По изъятой спиртосодержащей продукции назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.