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Политика

Явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва составила 16,51%

Явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва на момент закрытия избирательных участков в 20:00 17 сентября составила 16,51%, сообщает Избирательная комиссия Псковской области.

Явка по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва  составила 17,29%, по выборам главы Куньинского района – 25,31%, по выборам главы Новосокольнического района – 15,65%.

Напомним, выборы в Государственную Думу РФ и Псковское областное Собрание депутатов проходит впервые в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября.

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