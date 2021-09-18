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Культура

Концерт классической музыки к 800-летию Александра Невского состоится 19 сентября в Михайловском

Фото с сайта Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Концерт классической музыки в рамках проекта «Не во имя славы» к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского будет дан в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в воскресенье, 19 сентября. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в информационной службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В афишу вечера, подготовленного творческим объединением «Лига музыки», включены фрагменты из кантаты С. С. Прокофьева «Александр Невский», оперы А. П. Бородина «Князь Игорь», романс «Подвиг» П. И. Чайковского на стихи А. С. Хомякова и другие пьесы русских и советских классиков, воспевающие ратные подвиги русского народа, а также вокальные номера на стихи А. С. Пушкина.

Исполнят сочинения лауреат Всероссийской премии Casta Diva, лауреат Российской национальной премии «Золотая маска» Татьяна Печникова (сопрано), солистка Центра оперного пения Галины Вишневской Любовь Молина (контральто), солист Государственного академического Большого театра России Николай Ефремов (баритон), доцент Российской академии музыки имени Гнесиных Валерия Петрова (фортепиано).

Концерт состоится в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Его начало назначено на 16:00. Иногородние слушатели завтра, в воскресенье, с утра и до начала программы могут забронировать место в зале по телефонам (8 81146) 2-18-15 и 2-24-27. Обладатели «Пушкинской карты» могут оплатить билет ею на сайте заповедника. 

 

 

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