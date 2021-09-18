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Происшествия

Торт и пену для бритья попытался украсть из псковского магазина мужчина

Фото с сайта pixabay.com.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, совершившего хищение из псковского магазина. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

17 сентября в 01:40 в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 20-летнего молодого человека, который пронёс через кассовый узел гель для душа, флакон шампуня, пену для бритья, зубные щетки, сэндвич и торт.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции, отметили в пресс-службе.

 

 

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