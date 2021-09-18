Публикуем видео с места пожара в Тямше
Возгорание частного дома произошло сегодня днём в Тямше. Возгорание частного дома с хозяйственной постройкой угрожало соседним домам. Однако два расчёта МЧС ликвидировали пожар.
Ранее ПАИ сообщало об обстоятельствах произошедшего и публиковало фоторепортаж с места происшествия.
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