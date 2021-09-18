Частный дом с хозяйственной постройкой загорелся в Тямше

14:01, 18 сентября 2021, ПАИ





Возгорание частного дома произошло сегодня днём в Тямше. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Как передаёт корреспондент ПАИ, возгорание частного дома с хозяйственной постройкой угрожало соседним домам. Однако два расчёта МЧС ликвидировали пожар.

По словам очевидцев, из двора загоревшегося дома был спасён мужчина в алкогольном опьянении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

