Частный дом с хозяйственной постройкой загорелся в Тямше
Возгорание частного дома произошло сегодня днём в Тямше. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Как передаёт корреспондент ПАИ, возгорание частного дома с хозяйственной постройкой угрожало соседним домам. Однако два расчёта МЧС ликвидировали пожар.
По словам очевидцев, из двора загоревшегося дома был спасён мужчина в алкогольном опьянении.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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