Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что происходит на избирательных участках после закрытия

19:01, 18 сентября 2021, ПАИ

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что происходит на избирательных участках после того, как они закрываются, сообщают «Известия».

Памфилова сообщила, что бюллетени из переносных ящиков перемещаются в комплексы обработки избирательных бюллетеней.

«Это стандартная процедура, когда по окончании голосования приходят члены комиссии с переносными ящиками для надомного голосования и после, когда в 20:00 заканчивается голосование на стационарном участке, они обязаны в КОИБы опускать эти бюллетени», — рассказала она в информцентре ЦИК РФ.

Эту процедуру принимают за нарушения и «вбросы», подчеркнула глава ЦИК и добавила, что КОИБ — это машина, которую нельзя обмануть, так как она всё фиксирует, бюллетень опущен, и его оттуда не вытащишь.