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Политика

Французский политолог считает систему голосования в России более прозрачной и честной, чем в других странах

Французский политолог Эмманюэль Марк-Андре Леруа считает систему голосования в России более прозрачной и честной по сравнению с другими странами в вопросе признания нарушений на выборах, сообщает ТАСС.

Он отметил, что проблема нечестных выборов существует не только в России, а во всех странах мира. Однако он подчеркнул, что в России существует больше прозрачности и честности в системе признания случаев, когда действительно происходят ненормальные для голосования вещи.

Он рассказал, что во Франции такие случаи стараются, скорее, прятать и не показывать. Он также добавил, что «последние американские выборы были далеко не прозрачными и не честными».

Кроме того, Леруа отметил, что зарубежные коллеги заинтересовались используемой в России системой электронного голосования. По его словам, такая система пока не введена во Франции из-за опасений и «рисков нечестных выборов».

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