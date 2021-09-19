Избирательная кампания в Псковской области проходит при соблюдении всех санитарных мер — Александр Нестерук

08:48, 19 сентября 2021, ПАИ

Избирательная кампания в Псковской области проходит при соблюдении всех санитарных мер защиты, заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Александр Нестерук, выступая в Информационном центра избирательной комиссии Псковской области 19 сентября, в воскресенье. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня у нас завершающий день голосования. Мы работаем в условиях повышенной безопасности. Все комиссии, все избиратели обеспечены средствами индивидуальной защиты. Строгие регламенты работы, санитарные расстояния. Легитимность, гласность и безопасность — принципы нынешней избирательной кампании. Мы всегда консультируемся с главой Управления Роспотребнадзора по Псковской области», - подчеркнул председатель облизбиркома Игорь Сопов.

«Это не первая кампания в таких условиях. Наработан опыт. Есть федеральные санитарные требования, которые мы вместе с избирательной комиссии Псковской области адаптировали к нашей территории. При этом имунная прослойка населения приближается к 50%», - заявил Александр Нестерук.

Кампания проходит в непростых эпидусловиях, так как после спада начался подъем заболеваемости коронавируса. Кроме того, в сентябре начался традиционный подъем респираторных вирусных заболеваний, отметил главный санитарный врач Псковской области.

В этом году рано, как никогда начался отопительный сезон, надо отдать должное властям, это должно благоприятно сказаться на нераспространении вирусных заболеваний, подчеркнул Александр Нестерук.

По избирательным участкам замечаний, за редким исключением нет. В частности, в Островском районе избиратель в интернете пожаловался на то, что ему в УИК не выдали маску, отметил глава Управления Роспотребнадзора по региону.



Кроме того, Нестерук напомнил штабам партий и кандидатов, что отмечать победу надо аккуратно, чтобы не нарушать санитарные меры. «Банкеты у нас запрещены. А мы ждем вас на ваших новых рабочих местах здоровыми и сильными», - сказал он.