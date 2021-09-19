28,90% составила явка на выборы в Госдуму в Псковской области на 10 часов утра

10:45, 19 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области явка на выборы в Госдуму на 10:00 19 сентября составила 150 065 человек, или 28,90 %. Такие данные привёл секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

19 сентября — третий, заключительный день голосования. Избиратели региона также выбирают депутатов Псковского областного Собрания. Избирательные участки закроются в Псковской области в 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов.