На 10 утра явка на выборы в Псковское областное Собрание перевалила за 28%

10:52, 19 сентября 2021, ПАИ

По данным на 10:00 19 сентября, явка на выборы депутатов Псковского областного Собрания составила 28,03 %: проголосовали 144 662 избирателя. Об этом в инфоцентре избирательной комиссии региона сообщил секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук.

19 сентября — третий, заключительный день голосования. Жители Псковской области выбирают 26 депутатов Псковского областного Собрания: 13 — по одномандатным округам, ещё 13 — по партийным спискам.